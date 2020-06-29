صحة النجف تكشف التوزيع الجغرافي لـ 87 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم

2020/06/29 | 16:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف ليوم الاثنين 2020/6/29

- مع تطبيق حظر التجوال تدعو دائرة صحة النجف ...





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