اللجنة العليا تقرر عدم فرض حظر تجوال شامل خلال الايام المقبلة

2020/06/29 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاثنين، عدم فرض حظر تجوال شامل خلال الأيام المقبلة.

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