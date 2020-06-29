مصدر نيابي : الفتح قدم طلبا لاستضافة المالكي في البرلمان

2020/06/29 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف مصدر نيابي اليوم الاثنين، عن تقديم تحالف الفتح طلبا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان لمناقشته بعدة قضايا خاصة الأمنية والصحية, مشيرا الى ان قرار الدعوة تم خلال اجتماع سياسي لقيادات الفتح لمنزل العامري يوم امس الاحد.وقال المصدر ، ان ” الاجتماع الذي عقد امس الاحد بمنزل رئيس تحالف الفتح الذي ضم عددا من قيادات تحالف الفتح وبعض القيادات السياسية الشيعية قرر دعوة رئيس الوزراء للاستضافة تحت قبة البرلمان”.وأضاف المصدر الذي فضل عن كشف هويته ان “المجتمعين ناقشوا التطورات الأمنية الأخيرة ومدى خطورتها واعتبروها واحدة من الأمور الصعبة التي كادت ان تؤدي الى صدام بين اخوة الدم وكشف الحقائق ” .وأوضح المصدر ان ” الاستضافة أيضا ستشمل طرح عديد من الأسئلة حول خطط الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا واجرائتها بشان الخروج من الازمة الاقتصادية ” .

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