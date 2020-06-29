تغريدة وتطورات “خطيرة” من المسؤول الأمني لحزب الله بشأن معتقلي “عملية الدورة”

2020/06/29 | 16:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كتب المسؤول الامني لحركة حزب الله في العراق، ابو علي العسكري، تغريدة “خطيرة” حول تطورات قضية العناصر المعتقلين من حزب الله بعملية الدورة من خلال قوة من جهاز مكافحة الارهاب.وبحسب التغريدة فإن الافراد تم تبرأتهم من التهم الموجهة اليهم وسيتم رفع دعوة قضائية ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتهمة “الخطف”، فيما […]

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