حلول سهلة لتحافظ على بشرتك مع ارتداء الكمامة في الصيف

2020/06/29 | 16:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يمر الكثير من الناس بظروف استثنائية وسط الأجواء شديدة الحرارة، واضطرارهم للخروج إلى الشوارع مع ارتداء الكمامات.ولكن الحذر والرعاية أمران أساسيان، إلا أن ارتداء قناع الوجه لفترة طويلة جدًا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل حرق الطفح الجلدي لتفاقم حب الشباب.ويمكن أن تؤثر التغيرات في الطقس على بشرتنا أيضًا، خاصة […]

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