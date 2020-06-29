2020/06/29 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | اللجنة العليا للصحة والسلامة: تحديد أوقات حظر التجوال الجزئي من 7 مساءً الى 6 صباحاً

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