2020/06/29 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | اللجنة العليا للصحة والسلامة تقرر عدم فرض حظر شامل للتجوال خلال الأيام المقبلة

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