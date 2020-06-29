2020/06/29 | 16:38 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاز البصرة تعلن وصول إنتاجها لـ900 مقمق بعد 7 سنوات لتأسيسها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غاز البصرة تعلن وصول إنتاجها لـ900 مقمق بعد 7 سنوات لتأسيسها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غاز البصرة تعلن وصول إنتاجها لـ900 مقمق بعد 7 سنوات لتأسيسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).