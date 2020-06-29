مولات بغداد تخرج عن صمتها.. وحراك نحو إعادة افتتاحها

2020/06/29 | 16:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اصدرت ادارات لعدد من المولات في العاصمة بغداد، بيانًا اليوم الاحد، مطالبين بالسماح لهم باعادة افتتاح مولاتهم، فيما قارنوا بين فتح الاسواق والتي تشهد زحاما شديدًا، ورفض فتح المولات التي تديرها كوادر مختصة.وجاء في البيان الذي تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “منذ بداية جائحة كورونا التي نطلب من الله (عز […]

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