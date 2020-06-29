كورونا في السعودية.. أكبر حصيلة وفيات منذ 11 يوما واستقرار في الإصابات

2020/06/29 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجلت السلطات الصحية السعودية لليوم الرابع على التوالي نحو أربعة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع رصد قفزة ملموسة في حصيلة الوفيات جراء الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض “كوفيد-19” عن تسجيل 3943 إصابة جديدة بالوباء خلال […]

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