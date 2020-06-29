2020/06/29 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة النجف توضح التوزيع الجغرافي لـ87 اصابة بكورونا المسجلة اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 17:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف توضح التوزيع الجغرافي لـ87 اصابة بكورونا المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف توضح التوزيع الجغرافي لـ87 اصابة بكورونا المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).