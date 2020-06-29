بهذه الاجراءات.. بكين سترد بالمثل على اميركا

2020/06/29 | 17:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت الخارجية الصينية اليوم الاثنين عن خططها لفرض قيود على منح تأشيرات لعدد من المسؤولين الأمريكيين، بسبب “سلوكهم الفاضح” إزاء ملف منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بمحاولة الحيلولة دون تبني حكومة بكين تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ، […]

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