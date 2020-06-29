مجموعة من المنظمات تعلق على تهجير المسيحية في شمال العراق

2020/06/29 | 17:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – زاخو كشفت مجموعة من المنظمات عن تهجير عشرات القرى المسيحية وهجر 22 كنيسة بسبب الهجوم التركي الجوي – البري على المناطق الحدودية باقليم كردستان العراق.واصدرت هذه المنظمات بيانا توضيحيا عن هجمات الجيش التركي على القرى المسيحية واستهدافها.جاء في البيان، “تواصل الجندرمة التركية ارتكاب جرائم العدوان على السيادة الوطنية لدولة عضو …

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