إعتقال أحد عناصر داعش الذين شاركوا في مجزرة قرية كوجو

2020/06/29 | 17:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – البعاج بعدما وردت معلومات استخباراتية دقيقة بتواجد أحد تنظيم داعش الذين قاموا بمهاجمة وسبي النساء الايزيديات في قرية كوجو والذي يدعى (محمد مثكال جديع) في منطقة السكرية، على الفور خرجت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة الستون الفرقة 20 من الجيش العراقي وتم اعتقال المدعو اعلاه.وبحسب مصدر أمني “تم تأمين إحضار …

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