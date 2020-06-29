رغم التطمينات.. توجس من تأخير الرواتب يتحول لـ”عصا سياسية” تحاصر حكومة الكاظمي: الأموال “متوفرة” ولكن!

2020/06/29 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بالرغم من التطمينات المستمرة التي تطلقها الحكومة عن مصير رواتب الموظفين خصوصا بعد تصويت البرلمان على قرار يسمح للحكومة بالاقتراض، إلا أن بوادر تأخر الراتب بدأت تظهر ويتحسسها الموظفون، فيما قد تبدأ الأزمة بالتحول إلى “عصا سياسية” يتم التلويح بها ضد حكومة الكاظمي.وبدأت بعض التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تسليط […]

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