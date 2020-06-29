إيران تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطائرة الأوكرانية

2020/06/29 | 17:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن المدعي العسكري في طهران غلام عباس تركي، اليوم الاثنين، أن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي نتج عن خطأ بشري ولا يزال ثلاثة أشخاص قيد الحبس ضمن إطار التحقيقات في الكارثة.و”استعرض المدعي العسكري في طهران أحدث التحقيقات الجارية بشأن ملف حادثة الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا أنه “لا دليل […]

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