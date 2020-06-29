2020/06/29 | 17:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال متحدث حكومي يمني إن محافظة أرخبيل سقطرى (شرق)، أصبحت خاضعة لـ”سيادة إماراتية كاملة”، فيما أكد مسؤول برلماني أن بلاده لن تفرط في أراضيها.وأوضح مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي عبر حسابه في تويتر، أن “الإمارات تعتزم فصل المحافظة عن اليمن، وإنشاء قواعد عسكرية خلال الفترة القادمة”.كما اتهم الإمارات بـ”السعي إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحدث حكومي يمني يوجه اتهامات خطيرة للإمارات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحدث حكومي يمني يوجه اتهامات خطيرة للإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).