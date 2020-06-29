تقرير حكومي يعلن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي

2020/06/29 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق، اليوم الاثنين، أن نصيب الفرد العراقي من الناتج المحلي للفصل الأول من العام الحالي بلغ 1100 دولار....

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