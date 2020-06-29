الصحة العراقية تكشف عن قراراها بشأن حظر التجوال

2020/06/29 | 17:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، الاثنين، عدم فرض حظر التجوال الشامل، فيما حددت ساعات الحظر الجزئي....

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