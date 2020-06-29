محافظ أربيل: الوضع سيكون أسوأ من ووهان الصينية إذا لم نفرض حظرا شاملا للتجوال

2020/06/29 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر محافظ أربيل فرست صوفي، من وقوع كارثة صحية بالمحافظة في حال عدم فرض حظر شامل للتجوال، وعدم الالتزام به عند فرضه.

وأوضح صوفي في تصريح، انه تلقى تحذيرا من الجهات الصحية يؤكد ان الأوضاع في المحافظة ستكون أسوأ مما كانت عليه مدينة ووهان الصينية مع بدايات انتشار الوباء فيها، إذا لم يتم فرض إجراءات حظر التجوال، مبينا ان مديرية صحة المحافظة واللجنة الصحية الخاصة بكورونا، ومدير الوقاية في أربيل ومديري المستشفيات بالمحافظة، أكدوا ان الوضع الصحي وصل الى مرحلة كارثية تنذر بالخطر، ويمكن ان يزداد سوءا خلال الأسبوعين المقبلين، في حال عدم لجوء السلطات الى تدابير أكثر تشددا في مواجهة عدوى الفيروس.

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