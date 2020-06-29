وزارة الصحة: تسجيل 1749 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1852 حالة و83 وفاة

2020/06/29 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ألف وسبعمئة وتسع واربعين إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق.

وأكدت الوزارة في بيان على لسان المتحدث باسمها سيف البدر، شفاء ألف وثمانمئة واثنتين وخمسين حالة، ووفاة ثلاثة وثمانين مصابا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

هذا، ودعا البيان المواطنين الى البقاء في بيوتهم والالتزام بالتعليمات الصحية لتجنب تداعيات كارثية قد تحل على البلاد في حال تفشى فيروس كورونا.

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