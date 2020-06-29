"الإنتربول" يرفض الطلب الإيراني المتعلق بإعتقال ترامب

2020/06/29 | 17:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت منظمة "الإنتربول" رفضها لـ"الطلب الإيراني المتعلق باعتقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، مشددة على أن "هذه المنظمة لا تتدخل إطلاقاً في الصراعات السياسية والدينية".يذكر أن المدعي العام في طهران علي القاسمهير، أعلن عن إصدار مذكرة اعتقال ضد ترامب، وطلب من الشرطة الدولية "الإنتربول" المساعدة في "إعتقال ترامب وأكثر من 30 آخرين مطلوبون للعدالة لتورطهم في الهجوم الذي أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وسيواجهون تهم القتل والإرهاب"، مؤكدا أنه "ستتم متابعة ترامب ملاحقته حتى بعد انتهاء فترة ولايته".

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