2020/06/29 | 17:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن منتسبو مديرية مرور السليمانية، اليوم الاثنين، عن تعليق الدوام للمطالبة بحقوقهم القانونية.

وكتب المتحدث باسم المديرية كاروان محمد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا، تابعته وكالة شفق نيوز، قال فيه إن منتسبي المرور لن يقوموا باداء واجباتهم مالم يتم تأمين حقوقهم القانونية.

ونظم منتسبو المرور في السليمانية، في 16 حزيران الجاري، تظاهرة بسبب تأخر صرف الرواتب، وذلك بعد اضراب نفذته كوادر ‌القطاع الصحي للسبب ذاته.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم عن جدول لتوزيع رواتب شباط الماضي على الوزارات تباعا، بعد قطع مانسبته 21% من الراتب بسبب قلة الموارد المالية التي تتحصل عليها إثر الانخفاض الكبير الذي شهدته اسعار النفط بعد تفشي فيروس كورونا وقلة الطلب العالمي عليه، فضلا عن قرار الحكومة الاتحادية بعدم ارسال المبلغ الذي تم الاتفاق عليه لموازنة العام الماضي لتوزيع رواتب موظفي الاقليم والبالغ مقدارة 453 مليار دينار شهريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتسبو مرور السليمانية يعلنون الإضراب للمطالبة برواتبهم) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتسبو مرور السليمانية يعلنون الإضراب للمطالبة برواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).