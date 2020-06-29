التحالف والحشد يفتكان بدواعش ومخابئهم في محافظتين

2020/06/29 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني والحشد الشعبي، الاثنين، بمقتل مجموعة من مسلحي تنظيم داعش وتدمير مخابئهم في محافظتي صلاح الدين وديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أوكار تستخدم للاختباء من قبل داعش في سلسلة جبال مكحول".

وأوضحت أن "الضربات الجوية أسفرت عن قتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت داخل هذه الأوكار"، دون تحديد عدد بعينه.

وأشارت الخلية إلى أن "العملية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبحسب أوامر من قيادة العمليات المشتركة العراقية".

من جانبه، أعلن الحشد الشعبي في ديالى تدمير عدة اوكار لداعش في مناطق شمالي المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال مقدم اللواء 24 في الحشد شداد التميمي لوكالة شفق نيوز ان "قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي اطلقت اليوم الاثنين عملية امنية لدك اوكار الارهابيين شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود مجموعة ارهابية في قرى بابلان وتوكل".

وأوضح أن "قوات اللواء دمرت عدة اوكار للارهابيين في تلك القرى بقذائف الهاونات"، مبينا ان "الهدف من العمليات منع بقايا داعش من شن أي هجمات ارهابية تستهدف المدنيين والقطعات الامنية والحشد الشعبي".

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