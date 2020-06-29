هذه أقوى 10 عائلات عربية بثروات 31 مليار دولار

2020/06/29 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أظهر تحليل لمجلة فوربس أن أقوى 10 عائلات عربية تصل قيمة ثرواتهم 31 مليار دولار.تصدرت القائمة مجموعة منصور المصرية، التي لديها 3 أعضاء من العائلة ضمن قائمة فوربس لأثرياء العالم 2020.وتعد المجموعة من أكبر موزعي مجموعة جنرال موتورز العالمية، ولديها استثمارات في شركات التكنولوجيا مثل (Spotify) و(Uber).تليها في المرتبة الثانية […]

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