2020/06/29 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران التحالف الدولي ينفذ سلسلة ضربات جوية على أوكار 'داعش' في جبال مكحول) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران التحالف الدولي ينفذ سلسلة ضربات جوية على أوكار 'داعش' في جبال مكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).