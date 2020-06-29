مصر.. السيسي يوجه رسالة غير مباشرة لإثيوبيا وتركيا 


مصر.. السيسي يوجه رسالة غير مباشرة لإثيوبيا وتركيا 
2020/06/29 | 17:40 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / متابعة… أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن محيطها الإقليمي، ويمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبا على حقوق مصر التاريخية .

وأشار الرئيس المصري خلال افتتاحه مشروعات قومية في مصر إلى أن هذا الأمن لا ينتهى بحدود مصر السياسية بل يمتد إلى […]

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