مصر.. السيسي يوجه رسالة غير مباشرة لإثيوبيا وتركيا 

2020/06/29 | 17:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن أمن مصر القومي يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن محيطها الإقليمي، ويمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبا على حقوق مصر التاريخية .وأشار الرئيس المصري خلال افتتاحه مشروعات قومية في مصر إلى أن هذا الأمن لا ينتهى بحدود مصر السياسية بل يمتد إلى […]

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