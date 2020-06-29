مقاتلات روسية تعترض طائرات تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود

2020/06/29 | 17:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين من طراز “سو-27” اعترضتا اليوم الاثنين، طائرتي تجسس أمريكيتن فوق المياه الدولية للبحر الأسود وأبعدتهما عن المجال الجوي للبلاد.وقالت وزارة الدفاع في بيان: “في 29 يونيو 2020، اكتشفت وحدة الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، طائرة تابعة لسلاح البحرية الأمريكية من نوع بوسيدون P-8A، وطائرة […]

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