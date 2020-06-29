طهران تلاحق 36 متهمًا بمقتل سليماني.. وشرطة الانتربول تجيب على طلب لمساعدتها في الاعتقال: هل بينهم عراقيين؟

2020/06/29 | 17:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن الإدعاء العام في طهران، إعداد قائمة تضم 36 شخصا وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة باغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، مطالبة شرطة الانتربول الدولية لمساعدتها.وقال المدعي العام علي القاصي مهر إن ترامب على رأس تلك الشخصيات وسنعمل على ملاحقته قضائيا حتى بعد انتهاء ولايته […]

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