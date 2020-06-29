لواء 30 بالحشد واهالي سهل نينوى يتبرعون بقناني الاوكسجين لدعم الناصرية

2020/06/29 | 17:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، عن تبرع لواء 30 الحشد الشعبي وبعض الخيّرين من اهالي سهل نينوى بقناني غاز الأوكسجين لدعم اخوتهم في الناصرية من المصابين بالجائحة كورونا”.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز”، انه في اطار مبادرة تضامنية تبرع لواء 30 في الحشد الشعبي والبعض من اهالي سهل نينوى بقناني الاوكسجين لمحافظة […]

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