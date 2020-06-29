2020/06/29 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعمام حكومي جديد حول صلاحات تغيير المدراء العامين في المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 17:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعمام حكومي جديد حول صلاحات تغيير المدراء العامين في المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعمام حكومي جديد حول صلاحات تغيير المدراء العامين في المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).