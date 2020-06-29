2020/06/29 | 17:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجموعة من طلبة الجامعات في ميسان يقومون بتوزيع الكمامات الطبية على المنتسبين المرابطين في السيطرات والدوائر الحكومية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 17:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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