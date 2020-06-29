2020/06/29 | 17:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر ينفي تشكيل لجنة لاستبدال 6 آلاف منصب إداري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر ينفي تشكيل لجنة لاستبدال 6 آلاف منصب إداري) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر ينفي تشكيل لجنة لاستبدال 6 آلاف منصب إداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).