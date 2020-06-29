وليد سالم يودع جماهير الشرطة عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي

2020/06/29 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن لاعب فريق كرة القدم بنادي الشرطة الرياضي، وليد سالم، رحيله عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.وقال سالم في تدوينة عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، "اتخذت قراراً والدمعة في عيني..شكراً جمهور الشرطة الوفي..شكراً لكل الأيام الجميلة التي عشتها مع الفريق، شكراً لادارة نادي الشرطة، شكراً لاخوتي الإداريين، وداعاً للقيثارة".

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