سي أن أن : جائحة كورونا  تتفشى في امريكا وترامب يلعب الغولف

2020/06/29 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… انتقدت شبكة سي أن أن الامريكية ، الاثنين، سياسات رئيس الولايات المتحده دونالد ترامب وتعامله مع الازمات التي تعصف بالبلاد.وذكر تقرير للشبكة الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “ترامب تجاهل الى حد كبير التداعيات الكارثية لاسوأ ازمة في الصحة العامة تواجه الولايات المتحدة منذ 100 عام ، على الرغم من انه ظهر يوم […]

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