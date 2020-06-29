كورونا.. عضو بالصحة النيابية يطرح حلاً بديلاً للحظر الشامل لـ’’ضمان’’ تراجع عدد الاصابات

2020/06/29 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي، ان تطبيق الحظر الشامل لوحده لن ينجح بتقليل الإصابات بفيروس كورونا دون توفير 3 أمور مهمة ، فيما طرح بديلاً رأى انه الحل الأمثل لتحقيق تراجع في مستوى الجائحة.

وفي وقت سابق ، قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية اليوم عدم فرض حظر التجوال الشامل خلال الأيام المقبلة وذلك بعد يومٍ من رفع توصية من لجنة الخبراء بوزارة الصحة بفرض حظر شامل وصارم للتجوال في عموم مناطق البلاد لمدة 4 اسابيع لوقف تفشي الفيروس.وقال خلاطي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) " دخلنا في العراق مرحلة تفشي فيروس كورونا وهي مرحلة خطيرة جدا بعد أن كنا نسجل عدد إصابات بالعشرات تطور الأمر إلى المئات ثم الألف والألفين".وأضاف " للتعامل مع الموقف وضمان تقليل عدد الاصابات نحتاج إلى إجراءات صارمة وحظر التجوال وحده لا يكفي، نحتاج أولا تسريع وتسهيل إعطاء العلاج للحالات الشديدة والحرجة عبر تكثيف الجهود فضلا عن توفير الأوكسجين بكميات كافية ونحتاج لتعزيز مستلزمات الوقاية بالنسبة للكوادر الصحية لنضمن استمرارها في تقديم الخدمة وهذه أمور حاسمة لضمان تقليل العدد لأنها مترابطة بشكل وثيق".وتابع "بالنسبة لطلب وزارة الصحة تطبيق الحظر الشامل لمدة شهر سيكون نافعاً لكن سيحدث اضرارا اقتصادية واجتماعية منها توقف الأعمال وتأخر صرف الرواتب وحظر التجوال طبق سابقاً على السيارات وليس الأفراد وإذا طبق بذات الكيفية عبر السماح بالتجمعات داخل المناطق والأحياء فسيفشل".واقترح " تطبيق حظر مناطقي وليش شاملا يعزز بحملة توعية تدعو المواطنين عبر مكبرات الصوت في المناطق الى الالتزام بالبقاء في منازلهم وتطبيق وسائل الوقاية" معبراً عن اعتقاده "بأن المواطنين سيتجاوبون خاصة بعد القفزة بعدد الاصابات والوفيات".وفيما يتعلق بملف شحة الاوكسجين قال خلاطي "موضوع تهديد معامل الأوكسجين من قبل مسلحين لم نجد هكذا شيء بل كان هناك ضعاف نفوس قاموا بتخريب اجزاء من معامل، أيضا في ذي قار هناك مشكلة إدارة، خلقت ذعرا وليس كل مريض يحتاج للأوكسجين لكن حدث هلع وضغط تسبب بنقص كبير ".وتابع في البصرة وأنا نائب عنها الاوكسجين فيها متوفر، هناك ضعاف نفوس يستلغون الازمة وهناك أيضا أخيار يقومون بجهد عال لتوفيره".وسجلت وزارة الصحة اليوم 1749 إصابة بفيروس كورونا بعد يوم من تسجيل 2140 إصابة في انخفاض لا يعول عليه كثيراً سبق وتكرر قبل ان يعود المعدل لألفي إصابة يومية.

وسجل العراق، الجمعة 25-6-2020، اعلى حصيلة وفيات يومية بلغت 122 حالة، فيما سجل اعلى حصيلة اصابات قبلها بيوم وبلغت 2437 ، ومنذ الخامس عشر من الشهر ذاته ارتفع معدل الاصابات الى الالف قبل ان تتجاوز الالفين لأول مرة بتاريخ 24 حزيران.

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