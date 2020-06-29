الاقتصاد النيابية تبين نسبة الفائدة للقروض الخارجية

2020/06/29 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، عن نسبة الفائدة التي ستفرض على القروض الخارجية لتمويل الموازنة الاتحادية.وقالت عضو اللجنة ميثاق إبراهيم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “نسبة الفائدة ستكون اقل من 1% للقروض الخارجية كون البلاد غير قادرة على دفع فؤاد مرتفعة بسبب انهيار الاقتصاد العراقي في ظل جائحة كورونا”، لافتة […]

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