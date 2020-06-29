2020/06/29 | 18:02 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة السلامة الوطنية تصدر 13 قرارا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 18:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة السلامة الوطنية تصدر 13 قرارا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة السلامة الوطنية تصدر 13 قرارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).