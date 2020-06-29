بالصور.. الحشد الشعبي يفتتح مستشفى

2020/06/29 | 18:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افتتح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مستشفى خاصة للعزل الصحي بسعة 200 سرير في العاصمة بغداد.

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