2020/06/29 | 18:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن عامان لرئيس الوزراء الفرنسي السابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/29 | 18:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن عامان لرئيس الوزراء الفرنسي السابق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن عامان لرئيس الوزراء الفرنسي السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).