الانيق يجدد عقد سامال سعيد موسماً اضافياً

2020/06/29 | 18:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي الطلبة، تجديد عقد مدافع الانيق سامال سعيد مومساً اضافياً.وذكر النادي في بيان مقتضب، تلقته /المعلومة/ أن “سامال سعيد جدد الولاء للأنيق”.وفي سياق متصل، اكد اللاعب لـ /المعلومة/ أن “اللعب لنادي الطلبة شرف لاي لاعب، أتمنى ان احقق اهداف النادي واسعاد جماهير الانيق بتحقيق البطولات”.يذكر ان سعيد انتقل لصفوف […]

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