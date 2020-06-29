إصابة مسؤول محلي في السليمانية بفيروس كورونا

2020/06/29 | 18:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية في اقليم كوردستان سيروان محمد، اليوم الاثنين، عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لمحمد نشر على موقع الغرفة وتابعته، وكالة شفق نيوز، أنه اجرى فحوصات خلال الأيام الماضية أظهرت إصابته بفيروس كورونا، مشيرا الى انه قام بحجر نفسه بعد ظهور النتيجة وتلقى العلاج الكامل وان حالته مستقرة حاليا.

وأضاف انه لم يعرف مصدر اصابته بالفيروس، مستدركا انه بسبب لقاءاته بالعديد من المواطنين بسبب طبيعة عمله من الممكن ان يكون قد تلامس مع احد حاملي الفيروس.

واكد ان حالته الصحية الان مستقرة بشكل تام ولم تبق لدية اية مشكلة وعاد الى ممارسة عمله، متمنيا الشفاء التام بجميع المصابين واجتياز هذا الوباء بسلامة.

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