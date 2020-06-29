ترمب: المعلومات عن مكافآت روسية لحركة طالبان غير جديرة بالثقة

2020/06/29 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من أهمية التقارير الإعلامية التي تحدثت عن قيام وحدات روسية بعرض أموال على حركة طالبان الأفغانية لقتل جنود أميركيين.

وأكد ترمب في تصريح، ان المخابرات الأميركية أبلغته بأنها لم تجد تلك المعلومات جديرة بالثقة، ولم تقم وفق ذلك بإبلاغه او إبلاغ نائب الرئيس بها.

وجاءت تغريدة ترمب تعليقا على تقارير لوسائل إعلام أميركية كان من بينها صحيفة نيويورك تايمز، أشارت الى تقديم الروس مكافآت مالية لحركة طالبان مقابل قتلهم جنودا أميركيين.

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