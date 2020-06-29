البصرة.. خروج قابلو كهرباء عن الخدمة بسبب محاولة سرقته

2020/06/29 | 18:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية توزيع كهرباء شمال البصرة، اليوم الاثنين، خروج خط 33 ك.ف عن العمل بعد محاولة سرقته من قبل مجهولين.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه”في الوقت الذي تسعى الملاكات الهندسية والفنية لفرع توزيع كهرباء شمال البصرة جاهدة لديمومة توفير تيار كهربائي اقدمت مجموعة من ضعاف النفوس بمحاولة سرقة […]

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