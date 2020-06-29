قرارات جديدة وهامة لمجابهة “كورونا”: السماح للمختبرات الأهلية بإجراء الفحوصات.. والتخلي عن “التطوع” والسماح بالتعاقد وتعيين الملاكات الطبية

2020/06/29 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وقال سيادته في مستهل الاجتماع : إن التحدي الذي يواجهه العراق في مواجهة جائحة كورونا هو تحدٍ غير مسبوق، كشف الأخطاء الإدارية التي تراكمت عبر سنوات […]

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