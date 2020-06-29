علاء عبد الزهرة والسوري زاهر ميداني الى الزوراء قريبا

2020/06/29 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مصدر في ادارة نادي الزوراء بان اللاعبين علاء عبد الزهرة والسوري زاهر ميداني سينضمان قريبا الى صفوف النادي .

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