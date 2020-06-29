تشافي يحدد الوقت المناسب لتدريب برشلونة

2020/06/29 | 18:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.كشف الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب نادي السد القطري، موقفه من تولي تدريب ناديه السابق برشلونة، حيث أنه يتطلع إلى العودة للكامب نو.وقال أسطورة برشلونة السابق تشافي إنه يأمل في العودة لحامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم كمدرب، عندما يأتي الوقت المناسب، وإن فريقه الفني المعاون يستعد بالفعل لذلك.وذكرت وسائل […]

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