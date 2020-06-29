لليوم الثالث.. دولة خليجية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ نحو شهرين

2020/06/29 | 18:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية القطرية أدنى ارتفاع في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ ثمانية أسابيع.وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، رصد 693 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 750 إصابة أمس الأحد و879 إصابة السبت)، […]

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