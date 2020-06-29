أسرار مدهشة عن الجلاتين وأسباب إستخدامه لعلاج المرضى

2020/06/29 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز الجيلاتين ( الجيلو ) مركب بمعظمه من الحمضين الأمينيين الغلايسين والبرولين اللذين لا يستهلكهما الناس بكميات كافية لأنهما يتواجدان في العظام والأنسجة الليفية والأكارع وسلب الذبيحة، والناس في الواقع لم تعد تستهلك اليوم هذه الأجزاء من الحيوانات.ليست هذه الأحماض الأمينية ضرورية فقط من أجل البشرة والشعر والأظافر بل هي ضرورية أيضاً من […]

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