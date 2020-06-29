صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 8 وفيات و 184 اصابة جديدة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي

2020/06/29 | 18:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

د.



جاسب الحجامي - مدير عام دائرة الصحة الكرخ

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها الیوم:-

ابو دشير ——— ٤ابو غريب ——- ٧الاسكان ——— ٢الاعلام ———- ٢البياع ———— ٧التاجي ———- ٢حي التراث —— ٢الحرية ———- ٢٠الدورة ———- ١٠الدولعي ——- ٤السيدية ——- ٣الشالجية —— ١الشرطة الخامسة —— ١الشعلة ——- ٢١الطارمية —— ٧الطوبجي —— ٣العلاوي ——- ٣الغزالية ——- ٧القادسية —— ٢الكاظمية —— ١٢الكرخ ——— ٢المحمودية —- ١٤المعالف ——- ١المكاسب —— ٦المنصور —— ٢اليرموك —— ٢جكوك ——- ٥حي الجهاد —— ١٠حي الخضراء—- ٢حي العامل —— ١٢حي العدل —— ١شارع حيفا —— ١سكنة جانب الرصافة ——— ٥

الوفيات:-وفاة/٤٧سنة/ذكر/الرصافة/النعيرية/محلة٧١٥- وفاة/٦٣سنة/ذكر/العلاوي/محلة٢١٤-وفاة/٦٨سنة/انثى/اليوسفية/عرب جاسم/قرب جامع قوة الاسلام-وفاة/٦٠سنة/ذكر/الكاظمية/محلة٤٠٣-وفاة/٥٩سنة/انثى/الصليخ/محلة٣٣٤-وفاة/٦٢سنة/ذكر/القادسية/محلة٦٠٦-وفاة/٦٣سنة/انثى/الكاظمية/محلة٤١١- وفاة/٧٣سنة/ذكر/حي حطين/محلة٦٢٦

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، الاثنين (29 حزيران 2020)، 13 قراراً بشأن مواجهة كورونا، فيما شددت على تطبيق اجراءات الحظر بشكل دقيق.

وقال الكاظمي في بيان صادر عن مكتبه على هامش ترأسه اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلام

بغداد اليوم-متابعة

تعكف مصر على إنتاج عدة أدوية محلية لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبدأت بالفعل في تجربتها على بعض الحالات.





وبحسب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة وباء كورونا بوزارة الصحة حسام حسني فإن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط

بغداد اليوم - متابعة

أكد عضو لجنة الصحة النيابية حسن خلاطي، ان تطبيق الحظر الشامل لوحده لن ينجح بتقليل الإصابات بفيروس كورونا دون توفير 3 أمور مهمة ، فيما طرح بديلاً رأى انه الحل الأمثل لتحقيق تراجع في مستوى الجائحة.

وفي وقت سابق ، قررت ال

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